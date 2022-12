Huawei range des écouteurs dans sa montre connectée ! Gadget ou idée de génie ?

Huawei Watch Buds : un ménage à trois ?

Une Apple WatchPods ?

Huawei n'est pas à la fête avec l'embargo américain l'empêchant de proposer les services de Google sur ses smartphones. La marque continue pourtant de faire parler d'elle, comme aujourd'hui avec. Si les écouteurs sont plus compacts que les modèles habituels de la firme, la montre semble tout de même un peu plus épaisse. La fiche technique n'est pas encore dévoilée et le lancement initialement prévu ce 2 décembre a été repoussé au dernier moment. Ce qui passe à priori pour un gadget (elle ne sera proposée qu'en Chine, tout du moins dans un premier temps), pourrait finalement s'avérer intéressant pour certains utilisateurs, permettant de toujours disposer de ses écouteurs sans avoir à trimbaler un boitier supplémentaire. Reste à connaitre la qualité, l'épaisseur et l'autonomie de l'ensemble avant de ranger ce produit dans la catégorie gadget, ou de reconnaître la bonne idée du constructeur.Si l'on pense évidemment immédiatement à une Apple Watch embarquant des AirPods,. La montre d'Apple souffre en effet d'une autonomie tout juste suffisante (en tout cas, trop juste pour partager avec un autre appareil), et son épaisseur est déjà souvent jugée trop importante. Pour que cela fonctionne (plus ou moins), il faudrait proposer des écouteurs nettement plus compacts que ceux actuellement au catalogue de Cupertino ainsi qu'une montre nécessitant beaucoup moins d'énergie.