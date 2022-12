L’app de ski Slopes ajoute 200 nouvelles cartes interactives

Plus de 200 nouvelles cartes partout dans le monde

Une version gratuite et une version payante

Slopes: Ski & Snowboard Breakpoint Studio Llc Télécharger

Cette dernière propose un suivi en direct de la station où l'on se trouve avec de nombreux détails à l'écran. Pour rappel, l'année dernière l'éditeur a lancé le partage de localisation afin de suivre facilement les amis ou la famille -tout en garantissant le respect de la vie privée des utilisateurs.En Amérique du Nord, la fonction Slopes fonctionne dans plus de 100 stations de toutes tailles.: les 3 Vallées, Tignes-Val d'Isère, Paradiski, Les 2 Alpes, Les Portes du Soleil, Zermatt, Davos, Laax-Flims, Verbier, St. Moritz, Ischgl et le domaine Dolomiti Superski. On la retrouve aussi au Japon, notamment eu cœur de la vallée de Hakuba et de Nozawa Onsen.qui comprend un suivi illimité, des statistiques/résumés clés, des conditions de neige, des aperçus de la saison/de la vie, la recherche de vos amis sur la montagne, ainsi que la prise en charge de Siri et HealthKit.En sus, il est possible de souscrire à un abonnement de 29,99 $/an, Slopes Premium va permettre de débloquer un certain nombre d'options : des statistiques pour chaque course et des informations puissantes sur vos performances, y compris l'enregistrement en direct sur Interactive Trail Maps, les rediffusions 3D et AR sur iOS.