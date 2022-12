L'app Heypster-gif permet d'envoyer des GIF depuis son Apple Watch

Une app pour envoyer des Gif depuis son poignet !

Enhanced sharing

Dans un sympathique échange, Kevin Choleau -le fondateur de heypster-gif- est revenu sur les conditions de développement de l’application et certaines difficultés rencontrées.



Le développement de l’application Apple Watch a commencé début 2022 (bien avant le développement de notre application Mac).



Disons que la difficulté de développer sur watchOS est la limitation du système. Il n’y a pas autant de possibilité que sur iOS et macOS. Par exemple sur watchOS 8 le développement a été bloqué car il n’y avait pas d’écran de partage possible pour les applications-tierces sur watchOS.

Il était possible de partager un GIF qui était dans l’application Photos d'Apple de watchOS mais impossible de le partager depuis notre application.



Donc j’ai fait la demande de cette fonctionnalité à Apple. J’ai attendu la présentation de watchOS 9 par Kevin Lynch lors de la WWDC du mois de juin et j’ai été ravi de voir arriver la fonctionnalité de partage étendu sur watchOS 9.



Entre-temps le développement de l’app macOS avait commencé donc on a repris après le développement sur Apple Watch.

Comment ça marche ?

heypster-gif Heypster Télécharger

(donc au moins une Series 4). En effet, elle utilise la fonctionde watchOS 9 pour partager un GIF directement depuis iMessage ou bien Mail.Comme les autres versions, le développeur précise que: on n'y trouvera pas de bannière publicitaire ou de tracker et elle n'enregistre. Toutefois, comme toutes les apps déclinées pour une smartwatch, la taille de l'écran reste un challenge. Aussi on peut accéder au moteur de recherche complet depuis sa montre,afin d'effectuer des recherches rapides sans avoir besoin de taper au clavier ou de griffonner pour les Series 5, 6 et SE., l'éditeur garantissant des contenus de haute qualité comme sur toutes les autres applications heypster-gif disponibles sur iPhone, iPad et Mac. Pour rappel, sur les autres systèmes, il suffit d'effectuer unsur macOS Ventura pour coller son GIF dans une conversation iMessage sur Mac. Pour Monterey et Big Sur, on devra passer par le raccourci Commande + V pour en faire de même.En effet, heypster-gif est la première plateforme de GIFs à avoir son application sur Apple Watch. Giphy (Meta) n’est pas présent sur watchOS et Tenor-GIF (Google) -même s'il est inclut par défaut dans la fonction Image de iMessage- ne dispose pas de sa propre application.