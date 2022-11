L'application Heypster-gif est désormais disponible sur Mac !

Et si on copiait - collait des Gif partout, partout ?

Comment ça marche ?

Après la version sur iOS, Kevin Choleau -le fondateur de heypster-gif - vient de(aussi bien les Mac M2, M1 et Intel) ! Cette dernière est désormais disponible sur le Mac App Store . Il faudra juste tourner au moins sur macOS 11 minimum et donc avoir un MacBook Pro ou bien un Mac Book Air de 2013.Le développeur précise que: elle ne dispose pas de bannière publicitaire, de tracker et n'enregistre. Notons que la recherche justement se fait d'ailleurs de trois manières différentes : par mot clefs, par émoji ou encore via le système interne de badges. Il s'agit effectivement de déployer le même principe que notre application sur iPhone, iPad et iMessage.Il suffit en effet d'effectuer unsur macOS Ventura pour coller son GIF dans une conversation iMessage sur Mac. Pour Monterey et Big Sur, on devra passer par le raccourci Commande + V pour en faire de même.Notons que l'application mobile possède unqui vous permet d'utiliser les GIFs directement dans Signal, WhatsApp, Messenger, ou encore Twitter (Elon sera ravi !), et ce, sans quitter votre conversation.