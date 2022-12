En Janvier 2023, Apple propose un nouveau challenge sur son Apple Watch

boucler ses cercles d'activité pendant 7 jours consécutifs !

Commencez 2023 du bon côté. Gagnez ce prix en fermant les trois anneaux pendant sept jours d'affilée en janvier

Et en pratique ?

Adepte des formules qui gagnent, Apple renouvelle sa formule habituelle.. Ce challenge sera ouvertContrairement à certains défis -comme celui duou de, chez tous les possesseurs d'une Apple Watch, quel que soit le modèle ou la génération. Pour rappel, celui de de 2022 s'était étendue du 1er au 7 janvier 2022, et celui de 2021 du 7 au 31 janvier 2021.. Pour remporter un trophée lors des évènements spécifiques, il faudra simplement réaliser une randonnée, une marche, un entraînement en vélo ou en fauteuil roulant, voire un petit footing - le tout est d'accomplir une certaine distance minimale en km sur une journée.. Il pourra également être complété par des exercices dans Apple Fitness +.Pour ceux qui parviendront au bout de ce challenge, il sera possible de collecter des trophées virtuels (disponibles via l'onglet Réalisations de l'application Activité), ainsi que des autocollants spéciaux, qui peuvent être utilisés avec Messages et FaceTime.