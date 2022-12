Apple Watch : la fonction Oxygène Sanguin moins précise selon les types de peau ?

L'Apple Watch ferait des différences en fonction de la peau ?

Pendant des décennies, il y a eu des études selon lesquelles de tels dispositifs étaient nettement moins précis pour mesurer les niveaux d'oxygène dans le sang en fonction de la couleur de la peau. L'importance de ce parti pris n'a pas été abordée avant le milieu de la pandémie de coronavirus, qui a abouti avec une plus grande prise de conscience du racisme structurel qui existe dans de nombreux aspects de la société.

risque accru d'hypoxémie

Les tatouages interfèrent aussi...

des changements permanents ou temporaires sur la peau, tels que certains tatouages, peuvent également avoir un impact sur les performances du capteur de fréquence cardiaque, voire bloquer la lumière du capteur, ce qui rend difficile l'obtention de données fiables

C'est en effet unequi est faite à l'encontre de l'Apple Watch. Un certain Alex Morales estime que la montre aurait des préjugés raciaux à l'encontre des personnes ayant des peaux plus foncées.Le demandeur dit avoir acheté une Apple Watch entre 2020 et 2021, étant apparemment intéressé par les fonctions d'. Pour rappel, cette dernière correspond à la(le fameux SpO2).Dans l'acte initial, il est précisé :Par conséquent,qui seraient exposés à un).Ainsi Alex Morales a déposé un recours le 24 décembre -une date comme une autre- au nom de tous lesqui ont acheté une Apple Watch. Dans la foulée, il a égalementce dernier au nom des résidents de l'Alaska, de l'Arkansas, de l'Idaho, de l'Iowa, du Mississippi, de la Caroline du Nord, du Dakota du Nord, de l'Utah et du Wyoming en vertu des lois sur la fraude à la consommation de ces États. Mais également d'autres fondements légaux comme le droit général sur les affaires de New York et des lois de l'État sur la fraude aux consommateurs.Précédemment, l'Apple Watch a déjà été confrontée à des problèmes relatifs à la peau en 2015,Le problème avait été confirmé par Apple la même année. Elle avait indiqué que