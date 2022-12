Un constructeur ultra inspiré propose cette montre à 34€

Un designer ultra inspiré !

L'aventure vous attend

dessinée à la perfection

un clone de l'Apple Watch

(ce nom peut également vous dire quelque chose, mais la société n'a pourtant aucun rapport avec celle rachetée par Fitbit en 2016 , que ce soit pour le boitier, les bracelets, ou encore les cadrans. Si l'inspiration est pour le moins évidente et devrait permettre à l'équipe d'avocats d'Apple de faire une démonstration de ses propres talents, le tarif affiché de 2 999 roupies (avec tout de même 61% de réduction au lancement du produit), soit environ 34 euros, est quant à lui vraiment éloigné des 999 euros demandés pour l'originale., d'un écran 1,95 pouce IPS toujours allumé affichant une définition de 320 x 385 pixels (410 x 502 pixels sur sa cousine américaine l'Apple Watch Ultra) et une luminosité de 600 nits (2 000 nits pour l'Ultra), d'un suivi de la fréquence cardiaque et du taux d'oxygène dans le sang, d'un assistant virtuel, de la charge sans fil, d'un certification IP67, d'une autonomie de 4/5 jours et permet même de répondre aux appels grâce au Bluetooth.La page officielle du constructeur permet également de s'offrirle modèle Frost, et même la Cosmos Prime qui semble reprendre le design évoqué (à tort) par les rumeurs pour la Series 8, et que l'on retrouvera peut-être sur la Series 9. Pebble, c'est déjà demain !