Une Apple Watch Ultra 2023 décevante, mais du Micro-LED en 2024 ?

Un modèle 2023 aux évolutions timides mais une Apple Watch Ultra Micro-LED en 2024 ?

un manque de mise à niveau significative des spécifications techniques

Micro-LED, une première dans la gamme Apple

L'homme estime ainsi que le modèle de 2023 ne proposera que peu de changements avec des ventes en berne dues à, ce à quoi Cupertino nous a habitué avec sa gamme d'Apple Watch (la Series 8 en étant une bonne illustration), mais que. Pour rappel, la technologie Micro-LED (à ne pas confondre avec les mini-LED) combine les avantages de l'OLED (pas de rétro-éclairage et donc excellent contraste), et des dalles LED (luminosité maximum très élevée), mais reste peu utilisée pour le grand public en raison d'un coût très important.(c'était également le premier produit Apple à disposer d'une dalle OLED en 2014, avant l'utilisation de l'OLED au sein de la Touch Bar des MacBook Pro en 2016), en raison d'une dalle à la diagonale -et donc au tarif- contenue (pour la technologie). Une Apple Watch Ultra équipée d'une dalle Micro-LED pourrait ainsi proposer une luminosité encore plus importante, là où le modèle actuel est déjà bien doté avec une luminosité record atteignant tout de même 2 000 nits (contre 1 000 nits pour l'Apple Watch depuis la Series 3). Reste à connaitre l'impact de l'ajout d'une telle technologie sur une montre affichant déjà un tarif de 999 euros.