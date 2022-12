Seriez-vous tenté par une fonction gestion du stress sur l'Apple Watch ?

Stress et variabilité de la fréquence cardiaque

D'après l'étude, la variabilité du cœur reflète l’adaptabilité de votre corps. Si la fréquence cardiaque est très variable, il s'agit généralement de la preuve que votre corps peut s'adapter à de nombreux types de changements. Les personnes présentant une grande variabilité de la fréquence cardiaque sont généralement moins stressées et plus heureuses.



Les chercheurs ont constaté qu'en général, les modèles de « stress » avaient un niveau élevé de précision mais un rappel plus faible. Les modèles « sans stress » ont généralement bien fonctionné avec un rappel généralement supérieur à 60 %. Compte tenu de la durée ultra-courte des mesures ECG effectuées ici par rapport à la norme, ainsi que de la nature des mesures réelles, les résultats présentés étaient assez prometteurs .

Pas de gestion native du stress sur l'Apple Watch (pour le moment)

Exemple de Gestion du stress avec Fitbit

Dans une récente étude,. Cette dernière a utilisé six mesures ECG (électrocardiogramme) par jour avec les participants pour créer leurs mesures de VRC (variabilité de la fréquence cardiaque) qui ont été utilisées pour discerner leurs niveaux de stress.Pour rappel, la VRC (HRV pour Heart Rate Variability) est utilisée depuis des années, en tant qu'indicateur pour déceler certains problèmes de santé.. Ainsi un individu enregistre 60 battements par minute, cela ne veut pas dire que son cœur bat une fois par seconde avec une régularité constante. Il existe une variation entre les intervalles des battements cardiaques et cette dernière peut être irrégulière dans une certaine fenêtre (par exemple de 0,9 seconde entre deux battements successifs et de 1,2 seconde entre deux autres).L'étude a également noté que le suivi du sommeil et de l'activité en plus des mesures de la fréquence cardiaque pourraient. Cela n'est pas une révélation et encouragera peut-être Apple à développer cette fonction dans une prochaine bêta d'iOS 16 ?. Certes, on trouve des fonctions comme Pleine conscience ou Respiration, mais rien d'autre. Certes la variabilité de la fréquence cardiaque (VRH) peut être un indice, mais elle n'est pas encore exploitée dans le cadre d'un paramètre lié au stress.Cette fonction fait déjà l'objet de nombreuses applications tierces, sans compter les autres smartwatches qui la proposent dans ses fonctions. Par exemple, sur Fitbit,comme la réactivité (basé sur la fréquence cardiaque), le bilan d'activité physique (le nombre, la durée, la qualité des exercices physiques) et le rythme de sommeil (durée et qualité).Après coup, elle attribuera une note sur 100 avec la possibilité d'enregistrer des réflexions, à savoir des éléments particuliers (maladie, accident, rencontre....) pouvant aider à comprendre la cause d'une montée de stress et inversement.