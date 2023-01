Le bracelet de l’Apple Watch pourrait avoir des fonctions autonomes

Un bracelet autonome

En haut (100) la montre et ses composants, en bas (200) le bracelet et ses composants

accéléromètre, GPS, FM, batterie...

Ainsi,. Dans un premier temps, le document rappelle de manière générale qu’un bracelet de montre peut intégrer des circuits électroniques permettant de fournir des informations à un dispositif (Apple Watch ou iPhone) et en augmenter les capacités.Ainsi, selon Apple, une montre et son bracelet ne doivent plus être vus comme de simples pièces d'horlogeries, mais comme. Plus que la simple indication de l'heure et la date, ce type de dispositif peut également comprendrequi permettent à un utilisateur de suivre ses activités ou des caractéristiques liées à la santé, telles que la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la température corporelle, entre autres informations.Le boitier de la montre et le bracelet peuvent ainsi recevoir des composants différents afin d’assurer un fonctionnement de concert des deux ou totalement indépendant. On pourrait ainsi imaginer unau poignet ounon invasives via différents bracelet.Dans un brevet précédent,, autant d'éléments qui libèrerait de la place dans le boitier de l’Apple Watch (et permettrait d'ajouter une plus grosse batterie par exemple).