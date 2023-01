Quels avantages pour le Micro-LED, qui pourrait arriver sur Apple Watch en 2025 ?

Quels avantages pour le Micro-LED ?

L'Apple Watch, premier appareil Apple à accueillir le Micro-LED ?

Les dalles Micro-LED existent déjà et sont surtout utilisées pour des démonstrations et sur le marché professionnel tant la production de cette technologie est encore onéreuse. Pour faire simple,(à ne pas confondre avec les mini-LED, qui est simplement du LCD avec davantage de zones d'éclairage)(chaque pixel produit sa propre lumière)(point faible de l'OLED),(pas de soucis de brûlure comme sur l'OLED). En bref, cette technologie est géniale, mais encore trop coûteuse pour les appareils grand public.La montre d'Apple a été la première a étrenner l'OLED en 2014, bien avant la Touch Bar des MacBook Pro 2016) et. Cela s'explique par le coût de la technologie, qui serait contenu pour une dalle à la diagonale réduite, contrairement à celle d'un Mac portable, nous parlons ici d'environ 2 pouces. L'analyste Ross Young, souvent fort bien informé, de Display Supply Chain Consultants (DSCC) estime ainsi qu'il faudra attendre le printemps 2025 (au mieux) pour voir arriver la première Apple Watch Micro-LED (Jeff Pu, autre analyste, tablait plutôt sur 2024 pour l'Apple Watch Ultra). L'homme, très proche des chaines de productions, indique que l. Reste à savoir l'impact qu'aurait sur le tarif l'usage d'une telle technologie, les montres d'Apple n'étant déjà pas données, et plutôt bien loties en termes de luminosité (1 000 nits pour les Apple Watch depuis la Series 2, et même 2 000 nits sur l'Apple Watch Ultra).