Faites du sport avec les trois nouveaux challenges Apple Watch !

Adepte des formules qui gagnent, Apple renouvelle ses formules habituelles.Pour le, il faudra avoir réalisé n'importe quel entraînement pendant au moins 20 minutes. Le défi devra être relevé entre le 22 janvier et le 5 février, etLe Nouvel An lunaire 2023 commence le dimanche 22 janvier et dure 15 jours.Pour le Mois du cœur, il faudra effectuer une séance d'entraînement de 30 minutes pour remplir leur anneau le, c'est-à-dire la Saint-Valentin. Et enfin pour le défi Unity, il s'agira de fermer son anneau d'activité pendant. Pour remporter un trophée lors des évènements spécifiques, il faudra simplement réaliser une randonnée, une marche, un entraînement en vélo ou en fauteuil roulant, voire un petit footing - le tout est d'accomplir une certaine distance minimale en km sur une journée.. Il pourra également être complété par des exercices dans Apple Fitness +.Pour ceux qui parviendront au bout de ce challenge, il sera possible de collecter des trophées virtuels (disponibles via l'onglet Réalisations de l'application Activité), ainsi que des autocollants spéciaux, qui peuvent être utilisés avec Messages et FaceTime.