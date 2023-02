Il faudrait finalement attendre 2025 pour l'Apple Watch Ultra Micro-LED

Le Micro-LED : une technologie combinant le meilleur de l'OLED et du LCD

Si l'on en croit le très bien renseigné lorsque l'on parle écran Ross Young, analyste de Display Supply Chain Consultants (DSCC) et soutirant ses informations auprès des fournisseurs d'Apple,(cette information se retrouverai dans les prévisions de revenus de la firme). Jeff Pu voyait quant à lui ce modèle arrivé dès 2024 avec une dalle de 2,1 pouces, à comparer à la dalle OLED de 1,93 pouce du modèle actuel. Bref, dans quelques années, nous devrions pouvoir profiter du premier appareil Apple doté d'une telle technologie, avant qu'elle ne soit déclinée sur la gamme. Si certaines rumeurs évoquaient des dalles conçues en interne chez Apple, Ross Young affirme que la production serait confiée à LG Display une fois les spécifications techniques validées par Apple. Ce que semble tout à fait logique puisqu'Apple ne dispose pas de lignes de production, et délègue ce point à des entreprises tierces.Pour rappel, les dalles Micro-LED existent déjà et sont surtout utilisées pour des démonstrations et sur le marché professionnel tant la production de cette technologie est encore onéreuse. Pour faire simple,(à ne pas confondre avec les mini-LED, qui est simplement du LCD avec davantage de zones d'éclairage)(chaque pixel produit sa propre lumière)(point faible de l'OLED), parfaite pour le HDR, le tout en proposant un temps de réponse très rapide et une durée de vie importante (pas de soucis de brûlure comme sur l'OLED). En bref, cette technologie est géniale, mais encore trop coûteuse pour les appareils grand public.