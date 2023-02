La glycémie sur l'Apple Watch, le prochain objectif Santé d'Apple !

Les technologies de santé, un département à part entière chez Apple



Dans une récente interview au. Son visage est désormais familier pour ceux qui suivent les keynotes. Elle est en effet intervenue ces dernières années pour présenter les dernières fonctionnalitésde l'Apple Watch, telles que l'oxymètre et le capteur de température corporelle.En pratique, elle dirige plusieurs initiatives de santé au sein de Cupertino,. Cela tombe plutôt bien puisqu'en début de semaine, Mark Gurman a dévoilé que la firme californienne venait de passer une étape supérieure dans l' élaboration d'une technique non invasive de suivi de la glycémie . Elle aurait développé. Plus simplement, la lumière d'un laser parvenant sous la peau permettrait de déterminer la concentration de glucose dans le corps.. Elle a précisé que ces technologies représentent un travail et un investissement très importants et qu'elles nécessitent. Elle confirme ainsi à demi-mots la fonction tout insistant sur la très longue durée de chacune.Un discours familier que tient Cupertino depuis des années, son but étant de montrer comment les données de santé ont un impact sur le quotidien et les alerter en cas de relevés anormaux.Interrogée sur la confidentialité, elle a rappelé queet ne seront jamais envoyées aux serveurs d'Apple si l'utilisateur ne veut pas les partager. Elle a également précisé que les notifications de rythme cardiaque ont mis un an de plus à être annoncées tout simplement pour renforcer les protections nécessaires pour garantir leur confidentialité.