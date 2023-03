Apple Watch : CardioBot optimise les infos de variabilité de la fréquence cardiaque

Variabilité de la fréquence cardiaque et niveaux de stress

Après avoir introduit récemment la prise en charge des données liées au sommeil, l'application se tourne désormais vers deux autres notions importantes : la. Pour rappel, la VFC est une mesure de la variation de temps entre les battements du cœur., qui calcule la VFC en utilisant l'écart-type des intervalles R-R relevés via le capteur de fréquence cardiaque.Cette variation peut montrer à quel point son corps peut gérer du stress ou réagir face à un entraînement physique plus ou moins dur. Normalement la VFC est plus ou moins constante mais peut varier en fonction de l'intensité d'un exercice.En règle générale,. Une VFC élevée peut donner des indications sur le système cardiovasculaire d'une personne ou son état de santé général.En combinant les données provenant de l'Apple Watch,. Avec ces données, les utilisateurs peuvent planifier des séances d'entraînement plus difficiles, voire comprendre ou chercher les sources de stress.. Précisons que les analyses sont fournies sur la base d'études et de recommandations de l'. Il est possible de bénéficier d'une version gratuite de CardioBot ou de souscrire à des fonctions plus détailles via un abonnement d'1,99 euros par mois ou de 21,99 euros par an. Il convient de noter qu'il nécessite un iPhone exécutant iOS 14 ou une version ultérieure et une Apple Watch exécutant watchOS 7 ou une version ultérieure.