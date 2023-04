Une Apple Watch Micro-LED ? Pas avant mi-2025, au mieux

Pas d'Apple Watch Micro-LED avant l'automne 2025

Une technologie encore très coûteuse

Alors que certaines rumeurs évoquaient l'arrivée dès 2024 de la technologie au sein de la gamme de montres connectées d'Apple, Ross Young, l'analyste souvent fort bien renseigné de Display Supply Chain Consultants (DSCC) a apporté récemment une précision en indiquantPour rappel, et pour faire simple,(à ne pas confondre avec le mini-LED, qui est simplement du LCD avec davantage de zones d'éclairage)(chaque pixel produit sa propre lumière), parfaite pour le HDR, le tout en proposant un temps de réponse très rapide et une durée de vie importante.La technologie est toutefois encore très coûteuse et il faudra donc certainement faire preuve de patience pour en profiter à notre poignet. Une fois le pied mis dans la porte avec l'Apple Watch,(avec un nouveau bond tarifaire pour des diagonales allant de 13 pouces pour le MacBook Air à 32 pouces pour le Pro Display XDR, voire plus d'ici 2025). D'ici là, nous devrions voir débarquer l'OLED sur les tablettes et les Mac, marquant une transition entre le LCD et le Micro-LED.