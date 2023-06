Quelles sont les nouveautés de watchOS 10 sur l'Apple Watch ?

Une nouvelle interface de navigation !

Des complications plus travaillées

La Santé physique et mentale

Deux nouveaux cadrans !

Palette

Snoopy

Horloge Mondiale

A l'installation de la bêta, quelques écrans signalent au passage que l'accès à l'écran de contrôle s'effectue via le bouton latéral. On peut personnaliser l'écran de contrôle via le petit + tout à la fin ou de mettre une épingle pour un affichage en tête de liste.. Pour cela, Apple a boosté les fonctionnalités de la couronne digitale grâce à l'IA.Au niveau de la présentation des applications, si la liste ne change pas, le nuage est désormais vertical et non plus en rond. Ce qui est nettement plus pratique lorsque l’on en possède de nombreuses.au niveau de l'icône de coin pour la navigation et des trophées remaniés. La vue en plein écran a été modifiée pour chaque écran des anneaux d'activité (avec un fond coloré assorti). L'application est globalement plus lisible qu'avant même s'il faudra toujours se reporter à l'iPhone pour avoir plus de détails.La Boussole peut êtreet génère automatiquement, pour retrouver le chemin vers la dernière connexion cellulaire et le dernier appel d'urgence. Plans se dote également de relevés topographiques et un mode off line.offre aux utilisateurs un moyen discret et pratique d'enregistrer ses émotions et ses humeurs quotidiennes. La Couronne Digitale permet de naviguer facilement entre les écrans (identifiée avec un petit graphisme bleu).On note un raccourci vers les, les nouveautés de Fitness+ proposées en premier -histoire de faire une pause dès que le besoin s'en fait sentir, en particulier chez les enfants. Avec watchOS 10, l'Apple Watch permet désormais de mesurer le temps passé à la lumière du jour grâce au. Notons que ces données sont également accessibles dans l'application Santé sur iPhone ou iPad.Le premier est assez limité au niveau des complications (juste quatre), mais le dégradé est vraiment très joli.Le second -sans aucune complication mais avec quatre dispositions possibles des aiguilles et des fonds colorés- devrait ravir les fans du beagle et de ce genre de cadran. En effet, en veille,. Pour le reste, on le voit dans différentes scènes, dont certaines sont carrément adaptées au temps qu'il fait chez vous !On trouve aussi quelques modifications du côté du, qui présente des couleurs d'arrière-plan correspondant à l'heure de la journée dans différents fuseaux horaires.