Que prépare Apple pour la journée mondiale du Yoga le 21 juin ?

Le défi du mois de juin !

Rejoignez la Journée internationale du yoga. Le 21 juin, faites une séance d'entraînement de yoga de 10 minutes ou plus, et vous gagnerez ce prix. Enregistrez votre temps avec n'importe quelle application qui ajoute des séances d'entraînement à la santé.

les nouveautés d'Exercice sous iOS 17

Le mois de juin est moins propice aux challenges. Mais,Sans grande surprise,. Pour remporter le prix, il faudra(mais vous êtes libre d'en faire beaucoup plus !Rappelons qu'Apple a modifié son app Exercice et la section Fitness+ avec iOS 17 ! Ainsi la présentation des trophées, qui faisait office de fourre-tout où tout était entassé sans grand lien logique est désormais toute jolie.Avec la dernière bêta d'iOS 17 et watchOS 17, on accède à une répartition par thème. Sur l'écran de rappel des activités du jour, si une session a généré un trophée, une icône va apparaître juste à côté ! Nul n'est besoin de rappeler que les utilisateurs d'Apple Watch qui remportent le prix