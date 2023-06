watchOS 10 et iOS 17 apportent le mode Isolement sur l'Apple Watch

Le mode Isolement étendu à l'Apple Watch

certaines technologies complexes

enquêtent, exposent et préviennent les cyberattaques hautement ciblées, y compris celles créées par des entreprises privées développant des logiciels espions mercenaires parrainés par l'État

Une fois les versions finales déployées, le mode Isolement mis en place sur un iPhone sous iOS 17 sera également actif sur une Apple Watch liée au même compte sous watchOS 10. Pour rappel,(de type Pegasus par NSO). Attention, il ne faudra toutefois pas tomber dans la paranoïa (Apple précise bien que la grande majorité des utilisateurs ne sera jamais la cible d'une telle attaque), très peu d'utilisateurs détiennent des informations assez importantes pour qu'un état ou un groupe malveillant débloque les moyens nécessaires à ce type d'attaque.Cupertino précise que le mode Isolement permet de, de désactiverau sein de Safari, de bloquer les invitations et requêtes qui n'ont pas été initiées par l'utilisateur (par exemple un appel FaceTime), de bloquer les connexions filaires avec les ordinateurs et accessoires lorsque l'appareil est verrouillé, et d'empêcher la mise en place de profils de configuration.Apple ajoute que la sécurité de ce mode sera renforcé au fil du temps et qu'un nouvelle section a été créée au sein du programme Security Bounty afin de récompenser les chercheurs qui sauront déjouer la sécurité du mode Isolement (Cupertino double la prime qui atteindra 2 000 000 de dollars au maximum). Enfin,