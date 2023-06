L'Apple Watch se dotera-t-elle un jour de cadrans tiers ?

Pas de cadrans tiers pour le moment !

L’importance du retour client

la réaffectation du bouton latéral avec watchOS 10 est basée sur une grande partie de ces commentaires

C'est exactement ce que cette innovation offre ! Nous avions déjà des aperçus et d'autres variantes, qui font quelque chose de similaire. Mais maintenant, c'est vraiment, vraiment facile et intuitif. Nous sommes extrêmement optimistes à ce sujet

Nous avons donc eu l'idée qu'un appui plus fort devrait permettre d'accéder à des fonctions supplémentaires. Et cela a résolu notre problème. Men revanche, cela en a créé un nouveau : vous ne voyez pas où demander plus de fonctions, or, vous devez savoir exactement ce que vous faites. C'est pourquoi nous avons cherché des solutions alternatives. Et maintenant que les écrans sont beaucoup plus grands, nous avons beaucoup plus de moyens d'afficher des informations et de fonctionnalités supplémentaires

Nos confrères de Tages-Anzeiger publient aujourd’hui une longue interview des deux VP, consacrée à la genèse de watchOS 10. Parmi les nombreux points évoqués, on notera surtoutEn effet,. Un tel raisonnement n’est d'ailleurs pas sans rappeler la position d'Apple vis à vis des magasins d'app alternatifs et des soucis en matière de sécurité.Aussi, Apple a-t-elle préféréÀ la limite, on pourrait même se demander s’ils ne se déchargent pas derrière les avis des utilisateurs pour certaines décisions.Ainsi, on apprend que. De même, les mini-widgets sont également issus de ces demandes, avec la nécessité de pouvoir accéder à des informations facilement et rapidement.Enfin,