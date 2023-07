Ces deux fonctions de l'iPhone 14 sauvent la vie d'un homme !

Une chute en voiture de 120 mètres

Je pense que si nous n'avions pas ces bonnes informations de localisation à temps, il serait probablement mort de ses blessures. Je n'arrêtais pas de lui dire à quel point il avait eu de la chance.



Il était 120 mètres plus bas au fond d'un canyon, avec aucune issue. Alors, qui sait quand, ou si, nous l'aurions localisé. L'emplacement que nous avons obtenu grâce à l'activation de l'iPhone était parfait. Son téléphone a fait le travail tout seul, appelant à l'aide en son nom.

Il aurait peut-être fallu des jours avant d'avoir connaissance de l'accident, et même plus longtemps pour le localiser en raison de l'emplacement.

Une Apple Watch à la rescousse d'un sportif

Un homme résidant en Californie a pu mettre à l'épreuve simultanément deux nouvelles fonctions de son iPhone 14 . Après être tombé d'une falaise sur la route du Mt Wilson d'une hauteur de 120 mètres,, le tout automatiquement. En effet, il n'y avait pas de réseau cellulaire ni de Wi-Fi disponible sur le lieu de l'accident, et l'appel d'urgence n'aurait pas pu être envoyé sans cette fonction.Les secours ont alors pu trouver le véhicule accidenté et. Selon les sauveteurs de Montrose Search and Rescue :Dans un autre registre et cette fois en Norvège,. L'homme de 59 ans a ainsi dérapé dans un virage lors de sa course dans la nature vers 7h du matin, avant de venir heurter violemment un mur de pierre, se brisant plusieurs côtes et touchant un poumon au point de souffrir de problèmes respiratoires.La douleur intense l'a empêché de se saisir de son iPhone (sans attendre que la détection de chute ne déclenche l'alerte). Les secours ont pu localiser le malheureux en 15 minutes, avant de le transporter à l'hôpital afin de recevoir les soins nécessaires. Robert Naess estime que sa montre lui a certainement sauvé la vie, car de nombreux véhicules sont passés pendant qu'il attendait les secours, mais les conducteurs ne pouvaient pas le voir depuis leur position.