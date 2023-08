watchOS 10 permet de partager ses coordonnées entre iPhone et Apple Watch

NameDrop une sous-fonctionnalité d’AirDrop

Recevoir uniquement

Et AirDrop ?

Lors de la WWDC, Craig Federighi s’est attardé sur. Ainsi, plutôt que de taper le numéro d'une personne qui n’est pas dans ses contacts ou de lui envoyer un SMS afin qu'elle ait votre numéro, NameDrop permet de simplement tenir les deux iPhone l’un près de l’autre pour échanger ces coordonnées.Notons que cette dernière, ce que la dernière beta de watchOS propose depuis hier. En réunissant les deux appareils compatibles, une interface de partage de contacts apparaîtra automatiquement, et en appuyant sur la fenêtre contextuelle, on peut voir les coordonnées d'une personne et sa fiche de contact, avec des options pourou partager vos propres informations de contact en réponse.NameDrop fonctionne désormais entre deux iPhone exécutant iOS 17 et entre un iPhone sous iOS 17 et une Apple Watch sous watchOS 10., comme le montre la petite animation ci-dessous.La technologie de transfert de fichier d’Apple évolue elle aussi et va à présent permettre de. Elle se dote au passage d'unequi apparait en haut de l'écran.Une autre avancée concerne. Si la connexion locale est perdue, AirDrop bascule automatiquement en arrière-plan sur Internet afin de poursuivre le transfert.et de cacher le petit aperçu. Dans un second temps, la fonction enverra un message de confirmation !