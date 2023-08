Toutes les nouveautés de la bêta 5 d'iOS 17 sur l'iPhone

Messagerie vocale et enregistrement des messages

la personne que vous appelez peut décrocher

Votre appel a été transféré à la messagerie vocale. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Au signal sonore, veuillez enregistrer votre message. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, vous pouvez raccrocher.

Check In

oui maman je suis bien arrivée au bureau !

Envoyer ma position

Demander la position

Bien-être mental

Etat d'esprit

Navigation privée

Localiser sa Siri Remote

Raccourcis

Pour cette itération, on ne trouve pas de nouveautés transcendantes mais -comme la fois précédente- des améliorations et une meilleure stabilité. Ainsi,. Le précédent disait que, ce qui pouvait être trompeusement interpréter comme un message de mise en attente.Pour rappel, ce dernier permet de donner des informations sur son emplacement et de rassurer ses proches () dans le fil de messages. Et si jamais on est en retard,. Dans la fiche d'information,devientDans l'app Réglages, l'apparence de l'écran d'exemple, qui est présenté afin de voir la différence entre le partage de données limitées et le partage de données complètes, affiche désormaisApple continue d'affiner l'apparence de la fonction d'enregistrement de l'humeur dans l'application Santé, avec un nouveau graphique lorsque l'on appuie sur l'interface de suivi de l'humeur.Pour l'utiliser, il faudra se rendre dans l'onglet: les émotions et les couleurs dédiées ont été modifiées et sont désormais plus harmonieuses. Par défaut le curseur est sur neutre. Pour enregistrer un sentiment désagréable, il faudra le pousser vers la gauche, et un sentiment agréable vers la droite (et tant pis si aimez le violet).. On a le choix entre le milieu de la journée et la fin de la journée, mais également un horaire personnalisé disponible.Cette dernière apparaît à la première ouverture d'une fenêtre de navigateur privé après l'installation d'iOS 17, et donne la possibilité d'activer le paramètre.Pour rappel, l'activation de la navigation privée verrouille le navigateur quand on quitte Safari ou quand on verrouille son iPhone.Cette fonctionnalité était activée par défaut dans les versions bêta précédentes.Attention il vous faudra donc un iPhone et une Remote de 2ᵉ génération minimum !Pour rappel, dans iOS 17 et tvOS 17, Apple a annoncé une meilleure intégration entre l’Apple TV et l’iPhone avecPour cela, il suffit aux utilisateurs d’ouvrir la télécommande Apple TV dans le Centre de contrôle sur l'iPhone pour retrouver leur Siri Remote.. Apple utilisait auparavant une icône Safari pour tout, et des options comme Search Web, Open URL et Filter Articles ont désormais des icônes plus spécifiques.