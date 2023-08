A quand du microLED sur l'Apple Watch, l'iPhone, le Vision Pro et l'Apple Car ?

Une technologie très convoitée

De nouvelles techniques d'impression

Cela fait plusieurs années qu' Apple cherche à développer cette technologie. Elle chercherait en effet à produire des écrans microLED maison pour s'émanciper de ses fournisseurs actuels, LG ou Samsung. Mais cela ne serait pas pour tout de suite.En pratique, celles-ci cumulent lesComme le premier, elles sont dotées de(chaque pixel produit sa propre lumière), avec une capacité à s'éteindre complètement pour un contraste très important et des noirs profonds. Comme le second, elles offrent une, un meilleur rendu des couleurs, des angles de vision améliorés,D'après, LG Display se serait rapprochée d'une société taïwanaise. Elle lui aurait acheté plusieurs brevets portant sur, dont la finesse pourrait l'aider au niveau de la production des écrans de l' Apple Watch avant d'arriver sur l' iPhone , l'iPad et le Mac.Selon, il semblerait qu'unepourrait également en être équipée, voire une Apple Car. Mais, et non en 2025. Apple serait toujours en phase de recherche et de développement, et donc en serait encore au stade des échantillons et des prototypes.Apparemment, Cupertino aurait déjà investi des sommes colossales (plusieurs milliards) dans la production de microLED.