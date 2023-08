Le prochain challenge de l'Apple Watch aura lieu le 26 août (+ Promo)

Parcs Nationaux

Yosemite - El Capitan - Californie

En quoi consiste ce challenge ?

Arches National Park - Utah

célébrer la beauté des parcs nationaux partout dans le monde

Réalisations

Pour remporter le trophée, Cupertino voit large : il faudra simplement réaliser(l'année dernière il fallait accomplir au moins 1,6 km).Comme d'habitude, ces activités pourront être. Il pourra également être complété par des exercices dans Apple Fitness +. A l'image des précédentes éditions, la firme californienne glisse un petit message afin detout en prenant soin de sa santé.(disponibles via l'ongletde l'application Activité), ainsi que des autocollants spéciaux, qui peuvent être utilisés avec Messages et FaceTime. Ce défi devrait également être disponible en France.A noter, que la firme californienne va aussi. Au cours des dernières années, elle a publié des séries de podcasts, de livres et d'autres contenus. Ou de mettre en exergue des associations dédiées aux Parcs Nationaux.