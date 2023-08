Faute de réelles nouveautés, l'Apple Watch ne séduit plus autant

Que faire pour relancer les ventes d'Apple Watch ?

Que faire pour relancer l'Apple Watch ?

Les dernières estimations de Counterpoint Research ne semblent pas optimiste pour ce deuxième trimestre 2023. Alors que les expéditions mondiales augmenteraient de 11 % en glissement annuel (après avoir diminué pendant deux trimestres successifs),Pour la première fois en trois ans,. Mathématiquement, sa part accuse une baisse nette passant de 27 % à 22 % sur une année. Lors de ses derniers résultats financiers, Apple avait indiqué. Pour rappel, cette dernière comprend l’Apple Watch, mais également les AirPods 3, les AirPods Pro 2, les AirPods Max, le HomePod, le HomePod mini mais également l'Apple TV 4K, les Airtags ou les produits Beats.Parmi les grands gagnants, on trouve, notamment grâce à une hausse de 58% de ses expéditions. Cette performance en ferait le numéro deux mondial, Apple conservant sa première place.là où le Sud Coréen était en deuxième position il y a un an encore. Alors que Samsung a réussi à maintenir ses expéditions à un joli niveau sur les marchés chinois et indien, les performances en Amérique du Nord et en Europe auraient enregistré des baisses de 24 % et 13 % en glissement annuel.En effet, hormis l’Apple Watch Ultra (dont le prix fait que tout le monde ne peut pas se l'offrir),Depuis l'Apple Watch Series 6, elle propose une fonction dite d'oxygène sanguin, qui passe par un oxymètre de pouls, et une fonction de température limitée avec la Series 8 !D'ailleurs dans un autre registre, il est également question d'intégrer d'autres capteurs pour mesurer la tension artérielle, mais également de développer d'autres fonctions qui existent déjà à la concurrence. En effet, de nombreux utilisateurs regrettentcomme la gestion des entraînements de force et musculation (haltérophilie) pour calculer les charges musculaires qui nécessiteraient un capteur dédié / jauge de contrainte.De même dans les tuyaux, il est évidemment. Un projet qui tient Apple en haleine depuis plusieurs années mais qui ne serait pas encore pour tout de suite.