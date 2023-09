Des photos supposées du nouveau bracelet FineWoven de l’Apple Watch

Serait-ce le nouveau bracelet FineWoven ?

FineWoven

Adieu cuir et silicone ?

Il sera bien temps le moment venu de se moquer des fuites concernant les produits Google ou Samsung. En effet, depuis quelques minutes,. Dénommé, ce dernier serait une imitation cuir très réussie, d’origine végétale ou synthétique.Les photos montrent un produit ressemblant à l’actuel Bracelet à Maillons dans un coloris taupe qui semble assez prometteur ! Il ne reste plus qu’à attendre encore cinq heures pour avoir confirmation ou pas.Pour rappel, depuis quelques semaines, il est question pour Apple de. Elle lui préférerait un nouveau matériau plus respectueux de ses principes et l’utiliserait pour toute une gamme d’accessoires premium, aussi bien l’ Apple Watch que l’ iPhone 15. Elle pourrait également supprimer un autre composant : le silicone . De même, bien que les accessoires en silicone d'Apple aient une empreinte carbone plus faible que ceux en cuir, ils ne sont pas fabriqués à partir de matériaux recyclés. Des matériaux comme le fluoroélastomère sont également difficiles à recycler en raison de leurs propriétés de résistance à la chaleur et de leur structure.Cette décision pourrait aussi marquer, qui concevait toute une gamme de produits de luxe en cuir. A moins de proposer un équivalent, plus éco friendly ?