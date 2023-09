Un collier pour chien lié à l'Apple Watch, pour ne plus perdre son animal (Invoxia Smart Dog Collar)

Le Smart Dog Collar connecté à l'Apple Watch

Cette intégration avec l'Apple Watch est une étape majeure dans notre volonté de fournir aux propriétaires d'animaux des outils technologiques avancés pour veiller sur leurs chiens

Nous sommes convaincus que cette nouvelle expérience de suivi simplifiée facilitera la vie quotidienne des propriétaires d'animaux, en leur offrant une tranquillité d'esprit et un lien plus fort avec leurs compagnons.

L'idée était à la fois de, deux domaines où excellent l'entreprise ces dernières années. mais une petite nouveauté vient de faire son apparition...L'arrivée d'une application pour la montre d'Apple est très utile :. Par ailleurs,. Elle récupère ainsi les données de santé du Smart Dog Collar, ainsi que la localisation si elle est disponible. Si vous avez un abonnement cellulaire, elle se connectera avec le collier en 4G.Rappelons que, afin d'offrir une couverture pleine et entière, quelque soit la localisation.Grâce à ses capteurs internes, le collier, qui sont affichées en temps réel sur l'Apple Watch. Les propriétaires peuvent ainsi surveiller la santé et le bien-être de leur animal de manière pratique et instantanée.L'application Apple Watch présente, accompagnées d'un graphique d'exercice qui indique l'intensité de l'activité. Les propriétaires peuvent ainsi mieux comprendre les besoins d'exercice de leur animal., déclare Amélie Caudron, CEO d’Invoxia.Avec, soit une hausse de 21% dans tout le pays), retrouver son animal est également un enjeu majeur. Le Smart Dog collar reçoit des mises à jour de sa position toutes les 30 secondes, il devient donc facile de retrouver l'animal... tant qu'il porte le coller.