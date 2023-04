Invoxia lance un collier biométrique intelligent pour chiens, boosté à l'IA

Une vraie Apple Watch canine

Caractéristiques techniques

- Un suivi avancé de la signature cardiaque : Doté d’une fonctionnalité révolutionnaire : Heartprint Technology™, Smart Dog Collar utilise l'IA pour mesurer les pulsations cardiaques du chien et fournir une représentation visuelle en 2D de son système cardio-pulmonaire. Cette technologie détecte les signes annonciateurs de maladies et de stress, offrant aux propriétaires un aperçu complet de la santé de leur animal à domicile sur le long terme pour mener des actions préventives avant qu’il ne soit trop tard.



- Un suivi de la fréquence cardiaque et respiratoire au repos : Smart Dog Collar permet de suivre ces fréquences sur le long terme. Ce sont les mesures les plus importantes à suivre pour prévenir les problèmes cardiaques et surveiller les chiens malades ou à risques.



- Un suivi de l'activité et du sommeil : Il surveille avec précision les activités quotidiennes du chien : temps de marche et de course, score de sommeil, nombre de repas, grattages, aboiement… Ce suivi dans le temps est primordial pour détecter une baisse de vitalité ou d’appétit qui peut être liée à des problèmes cardiaques, mais également des pathologies dermatologiques.



- Un suivi de position GPS en live tracking : Utilisant le réseau L-TEM pour offrir aux maîtres des détails de localisation précis avec une autonomie maximale de la batterie - de plusieurs semaines - Smart Dog Collar permet aux propriétaires de localiser leurs chiens toutes les 2, 5 ou 10 minutes avec historique de position, en cas de fugue, de perte ou de vol. Le suivi GPS comprend un historique de positions et des alertes escapades pour suivre à la trace même les chiens les plus fugueurs. Son buzzer permet aussi de détecter un animal à proximité s’il se cache.



Il s'agit là ducapable de mesurer la santé cardiaque et respiratoire du chien, et de suivre son activité et ses déplacements en temps réel. Notons que ce dernier a été développé en collaboration avec des experts vétérinaires internationaux., fabriqué à partir de silicone pour le collier (130 g) et de polyester recyclé pour la sangle (35 g). Cette dernière est d'ailleurs disponible en: Midnight Black, Wolf Grey, Sporty Red, Sunbeam Yellow et Forest Moss.Il fonctionne avec une app compagnon, Smart Dog Collar - disponible sur IOS et Android-, qui proposera diverses informations. Comme pour les humains, il devrait permettre de détecter au plus tôt, les premiers signes de certaines pathologies pour les soigner ou les ralentir.Le Smart Dog Collar est pour l'instant disponible sur le site d' Invoxia , avec un abonnement mensuel à partir de 9,60 euros par mois.