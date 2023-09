Garmin présente la Tactix 7 AMOLED Edition, prête à partir en mission !

Garmin Tactix 7 AMOLED Edition

Tactique, moderne et hautement personnalisable, elle s'adapte à n'importe quel environnement et à n'importe quelle mission. Ses fonctions dédiées sont conçues pour faire face à de nombreuses situations, et avant tout pour répondre efficacement aux besoins de ses utilisateurs. Vous pouvez compter sur cette montre de jour comme de nuit, où que vous soyez.

Une montre répondant aux normes militaires

Cette fonctionnalité permet d'utiliser la montre et de télécharger les données collectées tout en masquant la position, normalement visible sur les applications mobiles d'entraînement.

Cette nouvelle montre Garmin Tactix 7 AMOLED Edition se distingue du modèle de base grâce à, et dispose d'une lampe troche verte ajustable, conçue pour être utilisée avec des jumelles de vision nocturne et éclairer les environs tout en préservant la vision nocturne naturelle de l’utilisateur, d'un nouveau capteur de fréquence cardiaque, ainsi que d'un nouveau mode d'éclairage rouge (Red Swift) ajoutant des nuances de rouge permettant de préserver la vision nocturne en bloquant les couleurs de la lumière qui rétrécissent la pupille et aidant également à réduire les perturbations du cycle du sommeil. Selon Dan Bartel, vice-président des ventes pour la clientèle mondiale chez Garmin :Un mode furtif peut être activé afin de, sans tracer la localisation.Disposant de toutes les fonctions de la version de base,(MIL-STD-810) en matière de résistance à la chaleur, aux chocs et à l'eau. Elle peut résister à une immersion dans l'eau jusqu’à 100m et offre jusqu'à 31 jours d’autonomie. La montre dispose de boutons moletés, d’une lunette en titane recouverte de carbone, d’un verre en cristal de saphir anti-rayures, d’un boîtier en polymère renforcé de fibres, d’un fond de boitier en titane et un bracelet QuickFit en nylon noir tactique.