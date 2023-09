Les bracelets FineWoven pour l'Apple Watch seront-ils plus résistants ?

Les Bracelets FineWoven seront-ils plus solides que les coques ?

En effet,Pour cela, il faudra compter! Notez que pour une commande ce jour, ils seront livrés à la fin du mois d'octobre -voire début novembre... à moins de demander un retrait en Apple Store.Ils sont donc à présent enfin disponibles en trois coloris -Chêne vert, Taupe ou Bleu Pacifique-, deux tailles de boitiers (41 ou 45 mm) et enfin 2 longueurs (S/M correspondant à un tour de poignet entre 140 et 180 mm ou M/L correspondant à un tour de poignet entre 165 et 205 mm).Il reste à-qui connaissent bien des déboires- ou même que les bracelets en cuir. Souvenez-vous un de nos lecteurs avait enchaîné les mésaventures concernant les siens , les échangeant régulièrement auprès du SAV d'Apple. Ces derniers étaient victimes d'une usure prématurée sans qu'aucune réponse satisfaisante ne lui soit apportée.Venez (re)découvrir notre test sur les coques FineWoven