watchOS 10.0.2 et les conseils d'Apple pour le bug des complications météo

watchOS 10.0.2 pour les Series 9 et Ultra 2

Les solutions d'Apple

Réinitialisez les paramètres de votre iPhone



Suivez ces étapes:



1. Sur votre iPhone, ouvrez l'application Réglages, puis appuyez sur Confidentialité et sécurité > Service de localisation.



2. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Météo.



3. Sous Autoriser l’accès à votre position, appuyez sur Jamais, puis appuyez sur votre paramètre d’origine.



Vérifiez si le problème est résolu.



Si les données météorologiques ne se chargent toujours pas, essayez ces étapes :



1. Sur votre iPhone, ouvrez l'application Réglages, puis appuyez sur Général > Transférer ou Réinitialiser l'iPhone.



2. Appuyez sur Réinitialiser > Réinitialiser localisation et confidentialité.



3. Si vous y êtes invité, entrez votre mot de passe.



Vérifiez si le problème est résolu.

A l'image d' iOS 17.0.2 qui a dans un premier temps été réservé aux iPhone 15 et iPhone 15 Pro avant d'être distribué hier soir à l'ensemble des utilisateurs disposant d'un iPhone compatible,. Si cette mise à jour mineure devrait également être proposée dans les jours à venir pour les possesseurs d'Apple Watch plus anciennes, cette itération ne semble pas corriger le bug touchant de nombreux utilisateurs de complications météo.Pour rappel, les complications météo comme la température actuelle, les températures minimales et maximale du jour, les conditions météo (par exemple nuages prédominants), l'indice UV, la visibilité, la qualité de l'air, mais également, la qualité de l'air, les risques de précipitations ou encore la force du vent(et pour certains depuis bien avant), e, bien que les informations soient correctes une fois que vous touchez la complication., en sus de la possibilité de retrouver un comportement normal en en se rendant dans l'App Watch sur iOS, puis dans la section Horloge avant de modifier le réglage de l'affichage 24h/12h, puis en patientant quelques secondes, avant de remettre le réglage sur la positon initiale.