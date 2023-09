Voici le Fitbit Charge 6 : une alternative low cost à l'Apple Watch ?

Fitbit Charge 6

En précommande à 159€

Si vous avez uniquement besoin d'un appareil au poignet vous donnant l'heure, le suivi de la fréquence cardiaque du sommeil et des activités sportives, le tout en offrant une autonomie de plusieurs jours,Fitbit, racheté par Google pour la modique somme de 2,1 milliards de dollars fin 2020, propose ainsi au sein de son catalogue le bracelet d'activité Charge qui rencontre un certain succès, entre autres grâce à son tarif accessible et des fonctions suffisantes pour de nombreux utilisateurs. Avec cette sixième génération,, apporte quelques changements côté logiciel et-qui n'avaient pas forcément séduit les utilisateurs-, comme une autonomie de 7 jours, le suivi de la fréquence cardiaque et de plus de 40 activités sportives, l'ECG et le suivi de la SpO2, le GPS intégré, le score de sommeil, la possibilité de faire sonner son smartphone, les notifications pour les messages et les appels, et ajoute l'accès à Google Maps, Google Wallet, le contrôle de YouTube Music etLe Fitibit Charge 6 est d'ores et déjà disponible en précommande en Noir volcanique/aluminium noir, Corail/aluminium champagne doré ou Porcelaine/aluminium argent au tarif de 159,95 euros sur le site officiel, avec de premières livraisons prévues pour le 12 octobre prochain.un point à prendre en compte au moment de l'achat.