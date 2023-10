Apple arrivera-t-elle à proposer des fonctions pratiques de suivi de température ?

Que peut bien faire Apple avec des matelas connectés ?

Flexible temperature sensing devices for body temperature sensing

In-bed temperature array for menstrual cycle tracking

Apple n'est pas encore très au point en matière de suivi de température / cycles menstruels

Mais elle n’a de cesse de travailler sur le sujet délicat que sont les matelas connectés. Même si on pourrait davantage penser à des utilisations via l’Apple Watch. Car après tout le but est de minimiser les capteurs nécessaires et de les intégrer à de nouveaux domaines.Dans les publications de ce jour de l’USPTO, on note deux brevets au nom qui -justement- ne font pas rêver. Le premierconcerne l'utilisation de capteurs pour enregistrer la température d'une personne endormie. Le secondporte sur les liens entre les fluctuations de la température pendant le sommeil et les cycles.Mais là encore les capteurs sont de taille conséquente et sont intégrés au matelas pour pouvoir fournir des relevés suffisamment précis.. En effet, plusieurs smartwatches concurrentes proposent des relevés de température et des fonctions dédiées plus développées que celles proposées par Apple.Pour le moment,, notamment au regard de la présentation des graphiques -moins détaillés que chez Fitbit par exemple.(avec des marges de 3 semaines d'erreurs possibles... pas très pratique). Ou encore du, qui se contente d'indiquer des variations par rapport à un chiffre de référence et ne permettent pas de connaitre sa température en temps réel.