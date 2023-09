Une mini Touch Bar à la place du bouton Action de l'iPhone

image Apple Insider

! En effet, dans un brevet, on apprend qu'Apple s'accroche à la Touch Bar (et pourtant) et qu'elle envisage même de la placer sur l'iPhone. L'idée n'est pas nouvelle, les premiers documents déposés datant de 2011.Dans ce brevet dénommé, il est décrit- autour des parois latérales d'un appareil portable, un smartphone en l'occurence.Parmi les fonctions envisagées, on trouve(par exemple : résultat quand on est sur Calculette, lecture /pause sur Musique, décrocher un appel). Cette zone tactile pourrait être localisée au niveau des boutons volumes ou carrément faire tout le tour de l'iPhone. Elle pourrait aussi afficher des informations à la manière de la Dynamic Island introduite avec les iPhone 14 Pro et Pro Max Le but serait aussi de pouvoir. Pour rappel, ces deux modèles proposent désormais un bouton Action doté d’un retour haptique et proposant des informations sur la Dynamic Island. Il se situe à la place du commutateur activant la sourdine / mode vibreur -avec ou sans sonnerie en fonction de ses préférences. L’utilisateur pourra choisir -pour le moment- parmi. Il sera également envisageable de créer ses propres raccourcis.Ces derniers ne devaient pas bouger physiquement mais transmettre des vibrations pour confirmer l'activation. Exactement comme les trackpads des MacBook Air et MacBook Pro , ou le bouton Home depuis l'iPhone 7. Ils viendraient remplacer les boutons physiques des modèles actuels.Il avait été aussi question d'un seul bouton pour le volume avec éventuellement la possibilité de faire glisser le doigt pour gérer le niveau du son.. Le bouton modifié n'arriverait pas avant l'iPhone 16 ... et même plus tard.