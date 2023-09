Les lunettes connectées d'Apple auront aussi une mini couronne digitale

Une couronne digitale sur une monture

Les précédents brevets sur le sujet

Apple vient en effet de récupérer un nouveau brevet concernantUn des nombreux croquis (voir en dessous) montre en effet. Une caméra tournée vers l’utilisateur permettrait -comme pour l’Apple Vision Pro- de suivre le regard de l’utilisateur et ainsi retranscrire en temps réel les informations sur les verres et corriger / compléter ce que voit l’utilisateur. Cet affichage pourrait donner des informations météo, des vidéos ou ses messages reçus.Dans ce dernier, elle réfléchissait déjà auxafin de prendre le contrôle de son casque ARVR de la manière la plus simple. L’interaction entre l’utilisateur et son casque peut se faire par des messages visuels, audio ou tactiles avec un retour haptique.Comme pour l' Apple Watch et à présent le Vision Pro, il serait ainsi possible faire tourner la couronne, d’appuyer une ou plusieurs fois ou de manière prolongée selon l’action voulue. Pourvue d’un, elle pourrait ainsi facilement renseigner l’utilisateur de la prise en compte de sa demande, sans avoir à faire vibrer l’ensemble du dispositif, ce qui pourrait être gênant ou les faire tomber de son nez.