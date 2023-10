La dernière bêta de watchOS 10.1 active le double tap de l'Apple Watch

Le Double Tap est activé

Ce dernier permet d'interagir avec le système, et ce, sans toucher l'écran.Concrètement, il suffit de. L’Apple Watch va reconnaître alors la contraction des muscles du poignet et va effectuer généralement la même action que l'appui sur le bouton principal à l'écran, et ce, sans avoir à toucher l'écran de sa montre.Pendant la keynote, Jeff Williams avait fait une petite démonstrationMais d'autres utilisations sont bien sûr possibles, comme lancer ou mettre en pause une playlist (pratique quand on tient ses courses), arrêter un réveil ou un minuteur ou encore prendre rapidement connaissance d'un message.permettra aussi d'ouvrir une pile intelligente depuis sa montre, unles fera défiler -remplaçant finalement le rôle de la couronne digitale. Il insistait sur le côté pratique de n'utiliser qu'une seule main, quand on ne peut pas faire autrement. En effet le bouton correspond à la fonction principale d'une application.(ndlr : la rubrique geste apparait entreet). Vous pouvez choisir le type d'action pendant la lecture ou lorsque vous affichez les widgets Smart Stack sur le cadran.Durant, Apple a insisté sur ces possibilités proposées par l’Apple Watch Series 9 grâce à sa puce S9, mais aussi l'accéléromètre, le gyroscope et les capteurs de fréquence cardiaques.En effet, ce type de geste n'est pas totalement nouveau et a été introduit comme fonctionnalité d'accessibilité en 2021. Pour ce faire, allez dans les paramètres d'accessibilité de votre Apple Watch et recherchez des actions rapides. En activant cette option, on peur utiliser le geste Double Tap pour interagir avec le système.