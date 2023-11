Ce prototype d'Apple Watch a plus de 10 ans ! [Photos]

Etes-vous adepte du jeu des différences ?

S'il y a quelques jours, il était question de l' Apple Watch Ultra , c'est au tour de la toute première génération d'Apple Watch de faire parler d'elle. En effet, le collectionneur Giulio Zompetti a partagé des photos avec nos confrères américains, sur l'un des premiers prototypes de pré-production de la montre. Notons que ce dernier date de décembre 2013, soitAu jeu des différences, le look est très semblable mais. Il a également des marquages laser génériques au lieu des marquages avec le numéro de modèle.Enfin, le collectionneur a indiqué que le chargeur était différent de celui qui a accompagné la version finale de la montre, qui aurait bien évolué avant la commercialisation définitive. On remarquera enfin une légère différence de forme pour la couronne digitale. Et puisque les discussions sur les câbles sont plutôt tendance en 2023, ce collectionneur a même ressorti le galet du tiroir.