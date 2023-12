Le cyclisme en intérieur encore plus réaliste avec le Tacx Neo 3M de Garmin

Garmin Tacx Neo 3M

home trainer

Motion Plates

Nous aspirons à rendre l'entraînement en intérieur aussi réaliste que possible. Nous sommes fiers d'atteindre cet objectif avec le Tacx NEO 3M, le seul home trainer doté de mouvements multidirectionnels intégrés, d'un volant d'inertie virtuel et d'un moteur à aimant. Aujourd'hui, les cyclistes peuvent profiter de fonctionnalités et de technologies inégalées, leur permettant ainsi d’optimiser leur entraînement comme jamais auparavant.

Un modèle connecté

GroupRides

Le Taux Neo 3M de Garmin est unà montage direct sur la roue arrière disposant d'une cassette à 11 vitesses et. Un volant d'inertie virtuel permet de simuler différents type de routes, comme les pavés ou le gravier, et la simulation de pentes (jusqu'à 25%) est également de la partie.Le constructeur indique queafin de répondre aux exigences des cyclistes de tous niveaux. Pour les amateurs de sprint, le Tacx Neo 3M offre une stabilité optimale et permet d'encaisser jusqu'à 2200W de puissance. Selon Dan Bartel, Vice-président en charge des ventes mondiales de Garmin :L'application dédiée Tacx Training sur smartphoens et tablettes permet aux utilisateurs de suivre des programmes d'entraînement synchronisés depuis leur calendrier Garmin Connect, de prendre part à des sessions virtuellesavec d'autres participants, de s'entraîner avec des professionnels du WorldTour et de profiter de vidéos immersives des plus beaux itinéraires et sites du monde entier.