Interdiction des Apple Watch : Masimo favorable à une transaction avec Apple

Un dossier au point mort !

la plus haute responsable du commerce américain, Katherine Tai, examine attentivement tous les facteurs dans cette affaire

pas anticiper les décisions qui pourraient venir de l'ITC

les moyens de décider de l'issue de l'affaire

faut être deux pour danser le tango

prise la main dans le sac

Coup de théâtre avant Noël !

Pour le moment,qui dispose jusqu'au 25 décembre pour se faire. C'est pourquoi dans l'hypothèse d'une annonce défavorable,. Ces dernières ne seront plus disponibles sur la boutique en ligne d'Apple à partir du 21 décembre, suivi d'un arrêt des ventes le 25 décembre.En attendant, l'attachée de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, vient de partager la position de la Maison-Blanche sur le sujet, dans un communiqué très laconique. Elle a ajouté que l'administration ne voulait, même si elle a reconnu que Katherine Tai avait tout à fait(dans un sens ou dans l'autre).De son côté, Joe Kiani, CEO de Masimo, n'a pas gardé le silence.. Toutefois, il a quand même précisé que si sa porte était ouverte, encore faudrait-il que quelqu'un la franchisse. Usant d'une métaphore, il a précisé qu'Apple n'avait pas contacté Masimo et qu'il. Après, il a aussi fait comprendre qu'il fallait maintenant assumer ses responsabilités, maintenant qu'elle a étéDepuis plusieurs mois, Apple et Masimo s’affrontent dans le cadre d’un épineux contentieux sur les brevets de l’Apple Watch aboutissant à cette décision à quelques jours de Noël.. A moins que l'administration Biden n'oppose son veto à la décision de l'ITC, mais cette dernière ne semble pas prête à aller dans le sens d'Apple !Selon, Apple travaille sur plusieurs fronts en même temps pour éviter une interdiction prolongée.Il n'est pas sûr que cela suffise car d'après Masimo, la situation ne pourrait être résolue qu'A contrario, Apple pense qu'une update pourrait satisfaire les douanes américaines.