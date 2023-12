Vous risquez d'être déçu par les bracelets de l’Apple Watch X !

Image Instagram

La fin de la compatibilité des bracelets !

Quelles nouveautés pour l'Apple Watch X

Si comme moi, vous aimez collectionner les bracelets d'Apple Watch (dans une énorme boite parce que vous en avez beaucoup trop), vous risquez d'être déçu par les nouveaux bracelets de l'Apple Watch 2024 -que l'on surnomme Series X pour ses 10 ans.A priori, Cupertino a prévu(peut-être pour y intégrer des capteurs de santé inédits). Or ce dernier les rendrait. C'est en effet ce que vient de poster le leaker et collectionneur Kosutami sur X.D'après Mark Gurman (qui revendique ses petites entrées à Cupertino), des personnes impliquées dans le projet auraient déclaré que. Mais cela ne pourrait être qu'une énième rumeur...Cette édition représenteraitde la montre depuis sa sortie, après plusieurs années de changements mineurs. D'après le journaliste de, cette nouvelle édition seraitréalisée, et pourrait être dotée d'pour attacher et échanger des bracelets. Celui-ci serait plus petit et permettrait-soit pour réduire l'épaisseur de la montre ou pour y glisser une(comme un capteur de pression artérielle ou de glycémie).En plus de ce design plus mince et ce nouveau mécanisme magnétique pour connecter les bracelets, les nouveautés résideraient surtout au niveau des fonctions santé, au niveau de la détection de l'hypertension et de l'apnée du sommeil, des affections qui concernent des millions de personnes.Parmi les autres nouveautés, on pourrait aussi compter sur un, un composant qui n’est pas pressenti avant 2025 justement.En pratique, celles-ci cumulent lesComme le premier, elles sont dotées de(chaque pixel produit sa propre lumière), avec une capacité à s'éteindre complètement pour un contraste très important et des noirs profonds. Comme le second, elles offrent une, un meilleur rendu des couleurs, des angles de vision améliorés,