La Maison Blanche peut-elle sauver l'Apple Watch ?

Encore une bataille perdue

La Maison Blanche en dernier recours ?

Pour rappel, Apple avait déposé ce recours le 30 octobre dernier, afin de bloquer. Souvenez-vous cette mesure visait à lui interdire d’importer des composants pour ses capteurs d'oxygène sanguin. Ces derniers enfreignaient apparemment les brevets appartenant à la société de dispositifs médicaux Masimo.. Les ventes américaines de l' Apple Watch Series 9 et de l' Apple Watch Ultra 2 devraient s'arrêter sur l’Apple Store en ligne,. Les ventes en magasins physiques s'arrêteront après le. Précisons que l’interdiction de vente est limitée aux États-Unis et n'affecte que Apple. Ainsi les revendeurs de type Best Buy, Walmart ou encore Target peuvent continuer à vendre les deux modèles, jusqu'àPour éviter une interdiction d'importation,, la seule entité à pouvoir encore opposer son veto à la décision de l'ITC. Elle a jusqu'au 25 décembre pour se prononcer.Mais pour le moment, l'administration Biden ne semble pas disposée à être du côté de la Pomme. Précédemment, lorsque l'iPhone faisait face à une interdiction d'importation en raison d'un litige de brevet avec Samsung, Barack Obama avait opposé son veto à la décision de l'ITC,De son côté, rappelons que. Mais encore faudrait-il que cette dernière la contacte...