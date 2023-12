Seule l’Apple Watch SE est désormais commercialisée par Apple aux USA

Seule l’Apple Watch SE est commercialisée par Apple aux USA

actuellement indisponible

Rappel du dossier Apple contre Masimo

Lorsque vous allez sur l’Apple Store US en ligne pour acquérir une Apple Watch Series 9 ou une Apple Watch Ultra 2 (discrètement tout de même, on pourrait limite croire à une rupture de stock).Notons que Apple a également retiré les modèles d'Apple Watch Series 7 et Series 8 remis à neuf de son site. En définitive, il ne reste que l’ Apple Watch SE qui ne propose pas la fonction mise en cause dans le procès contre Masimo.Dans le cadre du contentieux en propriété intellectuelle contre Masimo, Apple avait déposé un recours le 30 octobre dernier, afin de bloquer. En effet, l’ITC avait ordonné à la firme de suspendre l’importation de composants pour ses capteurs d'oxygène sanguin. Ces derniers enfreignaient apparemment les brevets appartenant à la société de dispositifs médicaux Masimo.. En droit, seule l’administration du Président en exercice a la possible de suspendre la décision de l’ITC en attendant le procès au fond.Aussi, les ventes américaines de l' Apple Watch Series 9 et de l' Apple Watch Ultra 2 devaient s'arrêter sur l’Apple Store en ligne,-ce qui est désormais le cas. Les ventes en magasins physiques s'arrêteront le. Précisons que l’interdiction de vente est limitée aux États-Unis et n'affecte que Apple. Ainsi les revendeurs de type Best Buy, Walmart ou encore Target peuvent continuer à vendre les deux modèles, jusqu'à(suspendre ou ajuster les fonctions litigieuses par exemple).