Apple obtient la levée temporaire de l'interdiction de vente de l'Apple Watch

Une suspension de la suspension ?

Après le jeu des chaises musicales de Sam Altman entre OpenAi et Microsoft, c'est au tour d'Apple d'avoir eu chaud pour son Apple Watch. En effet, dans son tumultueux dossier contre Masimo à propos des certains brevets,, mais l'administration Biden avait refusé de prononcer son véto , entérinant la décision de l'ITC.Précisons que l’interdiction de vente est limitée aux États-Unis.Mais pas question pour Apple d'en rester là. Aussi la firme avait déposé une demande d'urgence (une sorte de référé) auprès de la Cour d'appel des États-Unis. Cette dernière vient donc décider de, et ce, pour la période du 5 janvier 2024 au 10 janvier 2024. Ce délai lui permettra d'examiner la demande de Cupertino tenant à lever cette interdiction de manière plus pérenne pendant toute la durée de la procédure.