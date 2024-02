Apple ne transigera pas avec Masimo sur l’Apple Watch (SpO2)

Non, pas de transaction !

Nous nous concentrons sur l'attrait de l'Apple Watch. Il y a beaucoup de raisons d'acheter la montre même sans le capteur d'oxygène dans le sang.

Quel impact réel ?

Un patch prévu depuis octobre ?

Dans une nouvelle interview, le CEO d'Apple répond donc à la demande de son homologue, Joe Kiani. Ce dernier avait indiqué ne pas être opposé au règlement transactionnel du conflit moyennant finances, avant de descendre la fonction la traitant de. Bien au contraire, la firme se concentre sur son appel de la décision de l'ITC., autre que la fonction SpO2.Pour rappel, les deux dernières montres d'Apple ont été brièvement retirées du site Web et des Apple Store en décembre. Mais,qui a enregistré un chiffre d'affaires de 11,95 milliards de dollars, dépassant les attentes de 11,39 milliards de dollars.Il faut dire que les utilisateurs désirant une montre pour Noël l'ont, que la mesure n'a duré que quelques jours et pour les seuls Etats-Unis. En outre il était possible d'acquérir la montre en stock chez les revendeurs du pays.Après de nombreux rebondissements -tous espacés de quelques jours- pendant les fêtes de fin d'année,(oxygène sanguin).Avec une interdiction effective depuis le 18 janvier, Apple a commencé à vendre des modèles bridés d' Apple Watch Series 9 et d' Apple Watch Ultra 2 aux États-Unis, c'est-à-dire sans la fonction d'oxygène sanguin.D'après. Cette mise à jour permettrait donc de désactiver le SpO2 pour tous les modèles d'Apple Watch.Cela signifie deux choses. La première est qu'(ou une autre) et ce, très rapidement. La seconde est que le fichier en question a été téléchargé sur les serveurs d'Apple en octobre 2023, concomitamment à la décision de l'ITC.