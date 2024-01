Apple se plie à l'Europe : sideloading, NFC, Safari, recherche...

Ouverture des téléchargements, nouvelles commissions

Pour se conformer à la loi sur les marchés numériques (le fameux DMA),. Certes, d'un côté,, mais également une nouvelle commission réduite.Ce faisant,. Même si le principe du prélèvement est maintenu, celui-ci subit une réduction significative par rapport à l'ancien taux de 30 %. Quant à eux, les petits développeurs (voir les conditions d'Apple) verseront(avec toujours les 3 % en plus si l'achat est effectué via Apple), contre 15 % auparavant.Cupertino en profite pour dévoilerpour certaines applications. Ce prélèvement s'appliquera par installation et par an ! Il ne concernera que certaines applications plus populaires que d'autres (plus d'un million de téléchargements par an). En revanche,Si les développeurs choisissent de les accepter, ces nouvelles conditions entreront en vigueur dans l'UE en mars (comme prévu). Dans la foulée, Apple a publié un outil de calcul des frais pour aider les développeurs à y voir un peu plus clair.Aujourd'hui, les utilisateurs de l'iPhone peuvent déjà définir par défaut un navigateur Web tiers (donc autre que Safari). Pour autant, pour éviter toute concurrence déloyale et tentation de favoriser ses propres logiciels,pour le consommateur, ce qui a amené Apple à une autre modification.Désormais,Cet écran invitera les utilisateurs européen à choisir un navigateur par défaut dans une liste d'options.Bien évidemment,. Elle a toujours clamé haut et fort que l'ouverture de l'App Store fragiliserait considérablement la sécurité de l'iPhone et la confidentialité de ses utilisateurs.Elle publie une série d'avertissements en lien(y compris iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS). On trouvera ainsiIl y aura également des, des nouvelleset un système d'alertes que les développeurs devront afficher en cas de sideloading.En effet, actuellement, en cas de souci avec un prélèvement, il est possible d'obtenir rapidement auprès d'Apple un remboursement via un lien sur la facture. Bien évidemment,Cela permettra à une application bancaire de s'ouvrir à la concurrence et de ne plus être limitée que par Apple Pay. Autrement dit, les utilisateurs pourront choisir un système de paiement alternatif comme application par défaut quand ils voudront payer avec leur Phone sur un terminal de paiement, ou en passant par le raccourci du bouton latéral.Pour cela, ils devront répondre à certaines exigences -notamment réglementaires- avant d'être approuvées.