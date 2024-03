De nouveaux coloris pour les bracelets de l’Apple Watch et les coques de l’iPhone  !

Des bracelets aux coloris ensoleillés !

Rayon de soleil

Rose clair

Menthe douce

Menthe Douce

Bleu Atlantique

Des coques sympas pour l'iPhone !

Noyant les mauvaises nouvelles juridiques, la firme a ainsi renouvelé subrepticement ses MacBook Air 13 et 15 pouces en les dotant d’une puce M3.Et il semble qu’on ait enfin un peu de couleur dans ce monde de grisaille, avec des noms qui évoquent le soleil et les beaux jours. Les Bracelets Sport arrivent enou. D’ailleurs: il y a bien deux nouveaux bracelets Boucle SportetLes Bracelets Boucle unique et Boucle tressée n’échappent pas non plus au bain de soleil avec ce très beau coloris rose fushia ! Enfin, les bracelets Hermès se dotent aussi d’une jolie robe de printemps !On notera qu'Apple a choisi de booster sa gamme d'accessoires en silicone et non sa ligne FineWoven qui reste un peu boudée par les utilisateurs.