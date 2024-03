Les MacBook Air M3 sont là, poussant le MacBook Air M1 à la retraite !

Voici les MacBook Air M3 !

Les MacBook Air M3 prennent désormais en charge 2 écrans externes, mais il faudra fermer le Mac !

M3, Wi-Fi 6E et gestion de 2 écrans externes

Encore une fois, Mark Gurman avait vu juste etCupertino met ainsi à jour les versions 13 et 15 pouces avec la nouvelle puce M3. Si aucun changement ne sera visible extérieurement, les nouveaux venus permettent tout de même de, ce qui sera un vrai plus pour ceux qui en ont besoin et qui ne veulent pas investir davantage dans la gamme Pro.Attention toutefois,dommage.Apple annonce. Si vous voulez avoir une idée des performances du M3, vous pouvez consulter notre test détaillé des MacBook Pro dotés de la même puce. Reste à savoir comment ses comportera cette puce M3 au sein des MacBook Air qui restent dépourvus de ventilation active.L'arrivée de cette nouvelle version ne modifie pas les tarifs et les MacBook Air M3 13 pouces débutent toujours à 1299 euros avec 8 cœurs CPU, 8 cœurs GPU, 8 Go de mémoire unifiée et un SSD de 256 Go, ou 1599 euros pour la version 15 pouces avec une puce M3 complète, comptant dont 10 cœurs GPU, mais toujours 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go, ce qui est vraiment insuffisant en 2024 pour une machine affichant ce tarif. Notons que le MacBook Air M1 n'est plus disponible au catalogue et queavec de premières livraisons prévues pour le 8 mars.