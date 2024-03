Voici les nouveaux bracelets printaniers de l'Apple Watch ! [photos]

Du caoutchouc de toutes les couleurs !

Rayon de soleil

Rose

Menthe douce

Bleu Atlantique

Rose

Menthe douce

Le Bleu Atlantique est un peu plus sombre en réalité

Le rose Barbie parfait !

Assumons son côté girly !

vert menthe

merci de consommer avec modération

Rayon de Soleil

Jaune canari

Franchement le Rayon de soleil est une belle réussite !

Le Vert Menthe est vraiment très clair

Et pour les Sportifs ?

Bleu Atlantique

Menthe Douce

Carbon Neutral

Comme un air de famille...

Plutôt team bleue ?

Des tresses en couleur !

Bleu

Rayon de soleil

Rose

Vraiment très réussi ce Rayon de Soleil !

Un petit faible aussi pour ce bleu pâle !

Ou team Menthe Douce ?

. Ainsi les Bracelets Sport (en caoutchouc de silicone liquide) arrivent enou. La Boucle Unique -qui est de même matière- reçoit les couleursouLes teintes sont franchement très sympathiques, certaines très pêchues comme ce(prenez n’importe quelle boîte de la poupée mannequin et vous aurez la tonalité exacte). Même si je ne suis pas une grande fan du rose, je le trouvesurtout par rapport à la version bleue, qui oscille davantage vers le marine et qui n'offre pas vraiment de petit plus.Chez Apple, on voit plutôt cela comme un. Mais le rendu est très frais. En revanche, comme tous les tons clairs, il est possible qu’ilet il faudra sans doute le nettoyer plus souvent que les autres.Leest une nuance plus orangée que lede l’année dernière -où on était proche du citron. Personnellement, je pense qu’elle tire davantage vers le Bouton d’or...: un classiqueet un fort joli. Ce dernier est d'ailleurs mon préféré de cette capsule. En outre, il s'agit aussi du seul modèle qui m'aille vraiment bien (vu que j'ai un tout petit poignet et que je râle beaucoup sur la taille des bracelets).Notons au passage que ce sont, une nouveauté dévoilée en septembre 2023 avec l' Apple Watch Series 9 et l' Apple Watch Ultra 2 , qui n’est qu’une énième déclinaison de précédentes éditions, voire la copie presque carbone du bracelet Nike de mon Apple Watch Series 8 . Et le petit rappel orange ne suffit pas vraiment à convaincre d'opter pour lui. Je vous ai mis les deux modèles côte à côte pour que vous puissiez vous en rendre compte.(pour le coup celui-ci semble plus fushia que la version caoutchouc). Cette année, Apple a vraiment bien travaillé cette couleur jaune qui rend très bien (mieux que celui de l'année dernière pour les avoir eu en main tous les deux).Comme tous les bracelets boucle unique (c'est-à-dire sans fermoir),, en sachant qu'ils doivent être bien ajustés et qu'ils peuvent lâcher (en fonction de vos activités sportives par exemple).Notons qu'que les autres bracelets en textile d'Apple puisqu'il faudra compter 99 euros pour en posséder un ! Ils sont en revanche d'excellente facture, d'un entretien facile et tiennent bien dans le temps.