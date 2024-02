Après 10 milliards pour l'Apple Car, Apple lâche tout pour l'IA

L'abandon d'un projet "titanesque"

10 milliards !

très peu probable

Quels projets pour Apple ?

Mardi soir,Un projet totalement secret (ou presque), puisqu'elle ne l'a jamais officiellement confirmé malgré les fuites. Désormais elle se consacre uniquement au sujet du moment, l'Intelligence Artificielle.qui y voient une volonté de se concentrer sur des domaines techs qu'Apple maitrise, ou dont elle a davantage d'expérience. Selon une note de Wedbush,. De son côté,Cette somme -qui aurait été dépensée depuis 2014- couvrirait la recherche et le développement, ainsi que la rémunération des milliers d'ingénieurs et d'experts automobiles ayant travaillé sur le projet.(on devrait donc avoir quelques révélations post-mortem prochainement). Tim Cook aurait ainsi approuvé le projet envers et contre tous,. Ce qui expliquerait de grandes tensions en interne et des mouvements incessants de personnels !Entre autres raisons dernière cet échec, on peut s'interroger sur. Ou encore la capacité réelle de Cupertino à construire des voitures (absence d'expérience ou d'usine dédiée). Enfin, parmi les rumeurs notables, précisons qu'(il n'a pas nié), mais à l'époque, une telle acquisition semblaitCar Apple est attendue sur le terrain de l'intelligence artificielle générative, popularisée par le succès de ChatGPT lancé par OpenAI et financée par Microsoft). Les géants de la tech sont engagés dans une course effrénée d'outils IA, Google, Microsoft mais aussi Meta pour les réseaux sociaux ou Amazon dans le cloud. Finalement la grande absenté était bien Apple !Du côté de la voiture, tout n'est pas perdu. Beaucoup espère que, voire négocier des partenariats avec des fabricants., avec Apple se concentrant sur l'arrivée de fonctionnalités reposant sur l'IA plus définies. Les rumeurs suggèrent qu'iOS 18 pourrait se concentrer sur l'IA, etCertains y voient même. En fin de compte, l'écosystème entre l'iPhone, le Vision Pro et les produits alimentés par l'IA pourrait plus intéresser les consommateurs et booster encore plus les ventes.